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19:18, 18 января 2023Ценности

Продавщица показала неожиданный способ нарушить дресс-код на работе

Сотрудница продуктового магазина Ривера укоротила рабочий жилет вопреки дресс-коду

Кадр: Tiktok.com/@xmbrly

Сотрудница продуктового магазина Кимберли Ривера показала неожиданный способ нарушить рабочий дресс-код. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok.

На размещенных кадрах 26-летняя юзерша с никнеймом @xmbrly предстала перед зрителями в светлых широких джинсах прямого кроя и ярко-зеленой водолазке. При этом видно, что волосы продавщицы окрашены в фиолетовый цвет. Ривера призналась, что она укоротила жилет, на который нанесен фирменный логотип супермаркета, вопреки правилам внешнего вида сотрудников. «Нарушаю правила дресс-кода», — подписала она опубликованное видео.

Подписчики оценили новую униформу инфлюэнсерши, о чем написали в комментариях под роликом. «Вы молодец, круто придумали!», «Вы меня удивили, я тоже так попробую сделать», «Очень здорово смотрится!» — заявили они.

Ранее в декабре полную блогершу Эззи (фамилия неизвестна) выгнали из кофейни за неуместный внешний вид. На размещенных кадрах девушка предстала в коротком белом топе, обнажившем ее живот со складками, руки и зону декольте. Помимо этого, она надела мешковатые серые брюки и повязала волосы розовым платком.

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Екатерина Ештокина
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