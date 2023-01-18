Продавщица показала неожиданный способ нарушить дресс-код на работе

Сотрудница продуктового магазина Ривера укоротила рабочий жилет вопреки дресс-коду

Сотрудница продуктового магазина Кимберли Ривера показала неожиданный способ нарушить рабочий дресс-код. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok.

На размещенных кадрах 26-летняя юзерша с никнеймом @xmbrly предстала перед зрителями в светлых широких джинсах прямого кроя и ярко-зеленой водолазке. При этом видно, что волосы продавщицы окрашены в фиолетовый цвет. Ривера призналась, что она укоротила жилет, на который нанесен фирменный логотип супермаркета, вопреки правилам внешнего вида сотрудников. «Нарушаю правила дресс-кода», — подписала она опубликованное видео.

Подписчики оценили новую униформу инфлюэнсерши, о чем написали в комментариях под роликом. «Вы молодец, круто придумали!», «Вы меня удивили, я тоже так попробую сделать», «Очень здорово смотрится!» — заявили они.

Ранее в декабре полную блогершу Эззи (фамилия неизвестна) выгнали из кофейни за неуместный внешний вид. На размещенных кадрах девушка предстала в коротком белом топе, обнажившем ее живот со складками, руки и зону декольте. Помимо этого, она надела мешковатые серые брюки и повязала волосы розовым платком.