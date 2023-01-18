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21:46, 18 января 2023Спорт

Назван оптимальный вариант для карьеры Дзюбы

Представитель Дзюбы заявил, что футболист хочет подписать контракт с российским клубом
Артем Дзюба

Артем Дзюба. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Представитель российского футболиста Артема Дзюбы Леонид Гольдман назвал оптимальный вариант для продолжения карьеры его подопечного. Его слова приводит РИА Новости.

Гольдман заявил, что нападающий и его семья хотят подписать контракт с российским клубом. Он подчеркнул, что предложения из-за рубежа гораздо выгоднее для 34-летнего игрока в финансовом отношении, но деньги не являются для него главной причиной для заключения соглашения.

17 ноября «Чемпионат» сообщил, что клуб Российской премьер-лиги «Торпедо» остался единственным претендентом на Дзюбу. При этом футболист выразил готовность снизить финансовые требования.

С августа по ноябрь 2022 года Дзюба выступал за турецкий «Адана Демирспор». В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч. Футболист принял решение расторгнуть контракт с командой, так как не получал достаточного количества игрового времени. Форвард известен по выступлениям за «Спартак» и «Зенит», с которым он четыре раза выигрывал чемпионат России.

Анастасия Борисова
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