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09:11, 18 января 2023Среда обитания

Китай поможет России с безопасными для планеты автобусами

«Известия»: Китай вложится в производство электробусов в российском Иркутске

Фото: Shutterstock

В Иркутской области собрались создать российско-китайское производство автобусов на электродвигателях. О намерении Китая помочь России с созданием безопасного для планеты транспорта сообщают «Известия».

По словам источников издания, координатором проекта выступает «Корпорация развития Иркутской области» («КРИО»), а со стороны Китая в него должны вложиться Чунцинское представительство корпорации CRRC и «Чунцин Мамонт Бренд — Менеджмент». Соответствующее соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2022 года, но тогда китайский инвестор не уточнялся.

Как отметили в пресс-службе первого вице-премьера Андрея Белоусова, в начале ноября эта инициатива вошла в проектный портфель Межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. В Минэкономразвития пояснили, что начать планируют с крупноузловой сборки электробусов с использованием китайских технологий.

«В дальнейшем должен быть осуществлен переход к глубокой локализации производства электротранспортных средств и зарядных станций для электротранспорта», — добавили в ведомстве.
По данным источника в правительстве, реализовать проект рассчитывают к 2025 году. Пока в Иркутской области подбирают участок под размещение нового производства, уточнили в администрации региона.

Ранее эколог Аида Леванова назвала электробусы одним из самых экологичных видов транспорта. По словам специалистки, безопасными для планеты также можно считать поезда и любые средства передвижения без двигателей внутреннего сгорания.

Нина Ташевская
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