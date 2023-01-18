Магазины Fix Price открылись в Монголии

«Ведомости»: два магазина сети Fix Price открылись в монгольском Улан-Баторе

Первые две точки дискаунтера Fix Price появились в Улан-Баторе. Доставка в магазины в Монголии будет осуществляться франчайзинговым партнером автотранспортом из РЦ в Новосибирске. Об этом пишут «Ведомости».

По данным издания, Монголия стала восьмой по счету страной, в которой работают магазины сети — помимо России, Fix Price открыт в Казахстане, Белоруссии, Латвии, Грузии, Узбекистане и Киргизии.

«Планы по дальнейшему расширению сети в Монголии будут приняты на основе анализа первых итогов работы», — отметил директор департамента управления магазинами Fix Price Владимир Погонин.

Ранее стало известно, что Fix Price стал самой прибыльной и выгодной франшизой в этом году (с минимальным входом от пяти миллионов рублей). Вторая по выгодности в России — «Додо Пицца» (инвестиции в открытие франчайзинговой точки составят в среднем 22 миллиона рублей). На третьем месте — Fit Service (6,3 миллиона).