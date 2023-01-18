ВСУ выдали в радиоэфире позиции польских наемников

Советник Пушилина Гагин: ВСУ выдали в радиоэфире позиции наемников из Польши в Соледаре

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в беседе с РИА Новости заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в радиоэфире выдали позиции польских наемников в Соледаре для нанесения по ним точных артиллерийских ударов.

По словам Гагина, между украинцами и поляками сложились непростые отношения на поле боя из-за давления Варшавы на Германию с целью передать Киеву танки.

«Даже в том же Соледаре часть серьезных потерь, причиненных нами польскому контингенту, произошла благодаря ВСУ, которые абсолютно не стесняясь обсуждали в радиоэфире районы работы иностранных коллег», — указал он.

Гагин отметил, что к польским наемникам в украинских войсках относятся «как к неприятным попутчикам», регулярно подставляя вместо себя на опасные участки фронта.

Ранее бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов опубликовал радиоперехваты переговоров польских наемников. Из опубликованных отрывков следует, что иностранные наемники оказались в крайне тяжелом положении. Так, в одном из них поляк жалуется, что «украинцы сбежали, а нас не предупредили», а также сообщает о больших потерях среди бойцов.