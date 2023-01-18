Попавшую в ДТП звезду «Мстителей» выписали из больницы

Попавшего в ДТП Джереми Реннера выписали из больницы после слухов об ампутации ноги

Звезда «Мстителей» и двукратный номинант на премию «Оскар» Джереми Реннер сообщил, что его выписали из больницы после несчастного случая, произошедшего 1 января. Об этом актер рассказал в Twitter.

Он ответил на твит о премьере второго сезона сериала «Мэр Кингстауна», в котором исполняет главную роль. «После моего затуманенного состояния в период выздоровления я был очень рад посмотреть серию 201 вместе со своей семьей дома», — написал Реннер. Премьера нового сезона состоялась 15 января.

Ранее сообщалось о возможной ампутации ноги у актера после попадания под снегоуборочную машину. Источник, приближенный к Реннеру, рассказал, что он уже перенес две сложнейшие операции, однако врачи опасаются, что ему может понадобиться ампутация или артист до конца жизни будет прикован к инвалидному креслу.

Об инциденте стало известно 2 января. Сообщалось, что актер убирал снег с подъездной дороги перед своим домом, чтобы члены семьи могли покинуть резиденцию в Неваде после совместного празднования Нового года. Прощаясь с родственниками, он заметил, что снегоуборочная машина начала катиться назад. Реннер попытался запрыгнуть в нее на ходу, однако попал под гусеницу машины.