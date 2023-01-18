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19:42, 18 января 2023Путешествия

Разгневанная пассажирка самолета пожелала попутчикам умереть и попала на видео

Выгнанная с рейса пассажирка Spirit Airlines пожелала попутчикам попасть в авиакатастрофу

Пассажирка Spirit Airlines, которую выгнали с рейса, пожелала своим попутчикам попасть в авиакатастрофу и умереть. Поведение женщины попало на видео, ролик опубликовала в TikTok одна из очевидиц происходящего.

На кадрах видно, как пара пассажиров в сопровождении сотрудника авиакомпании под насмешки попутчиков идут на выход из самолета. Разгневанная женщина огрызается в ответ, используя нецензурную лексику. «Если бы вы были на моем месте, вы бы поступили так же. Надеюсь, вы все разобьетесь и умрете!» — крикнула она напоследок.

На ролике также видно, как пилот самолета под возгласы удивления выбегает из своей кабины вслед за скандальной особой. Спустя несколько секунд капитан воздушного судна возвращается на свое место.

Причина, по которой пассажирку отстранили от рейса, не уточняется. В комментариях под видео, которое стало вирусным в сети и набрало около трех миллионов просмотров, пользователи сети осудили резкие высказывания женщины. «В некоторых случаях это может быть расценено как прямая угроза», «Думаю, пилот попросил занести эту женщину в черный список после таких слов», «Настоящая драма», — написали они.

Дарья Рыбак
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