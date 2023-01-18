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18:17, 18 января 2023Из жизни

Молодая домохозяйка вынудила мужа обеспечивать ее 15 лет в случае развода

The Mirror: домохозяйка вынудила мужа платить ей в течение 15 лет в случае развода

Фото: Shutterstocк

Пользовательница TikTok испугалась нищеты в случае развода и решила заключить договор с мужем об обязательных выплатах. Об этом сообщает The Mirror.

После свадьбы женщина уволилась с работы и стала домохозяйкой. Она призналась пользователям социальной сети, что боится остаться без денег, если когда-нибудь разведется с супругом. Поэтому молодая домохозяйка попросила мужа заключить с ней письменный договор, который обеспечит ей комфортную жизнь в случае развода. Согласно документу, мужчина будет вынужден платить ей в течение 15 лет, чтобы компенсировать отсутствие работы.

«Будь я проклята, если когда-нибудь окажусь в пролете из-за того, что супругу приспичило, чтобы я была свободна для него 24 часа в сутки и 7 дней в неделю», — объяснила свои действия женщина.

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Многие похвалили домохозяйку за хорошую идею и продуманный план. «Я мужчина, и я думаю, что в этом есть смысл. Инвесторы называют это "издержки упущенной выгоды". Вам больше никогда не будет 25 лет, и у вас не будет таких возможностей», — написал один из пользователей в комментариях. Другая добавила, что ищет работу после того, как десять лет была домохозяйкой, и это просто ночной кошмар, поэтому тиктокерша все делает правильно.

Ранее сообщалось, что супруги из Китая вновь полюбили друг друга и передумали разводиться после того, как жена перенесла COVID-19. История растопила сердца пользователей соцсетей.

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Алиса Удовик
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