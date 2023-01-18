ИРИ подвел итоги 2022 года и рассказал о трендах цифрового рынка

ИРИ отчитался о показателях 2022 года и рассказал о трендах цифрового рынка

Институт развития интернета (ИРИ) подвел итоги своей работы в 2022 году и рассказал о достигнутых показателях. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 18 января.

Как отмечается, всего за прошедший год институт провел 10 конкурсных отборов, в рамках которых было рассмотрено более 7,5 тысячи заявок из 73 регионов России. В итоге поддержку получили 776 проектов.

«Мы поддержали в 1,5 раза больше проектов. Но нам важно, чтобы вместе с количеством росло и качество контента, который мы поддерживаем... Наша задача не только в том, чтобы поддерживать актуальные и качественные истории разных форматов, но и следить за тем, чтобы их увидели зрители», — заявил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

Одним из главных приоритетов института стала поддержка начинающих талантов и обеспечение равных возможностей для команд по всей стране. Так, в рамках работы по данному направлению ИРИ провел специальный грантовый отбор для региональных СМИ, а также конкурс на поддержку дебютных проектов.

Кроме того, при поддержке ИРИ в минувшем году вышли проекты разных жанров, в том числе документальный проект «Трудные подростки. Реальность», веб-сериалы «ПМЖейсон» и «Естественный отбор», а также молодежные, фантастические и документальные сериалы. Было запущено несколько интернет-шоу, игровая платформа для детей «Магия знаний. История России», а также образовательный проект «Проект 1812» и приложение «Узнаем новое, играем и учимся с Бодо Бородо».

Другим направлением работы института стало продвижение контента о технологиях и науке. Так, ИРИ выступил организатором серии воркшопов, в ходе которых создатели контента могли встретиться с учеными и исследователями, и начал сотрудничать с Российским научным фондом, который поможет подобрать ученых-консультантов на проекты.

В ИРИ также рассказали о главных трендах в сфере интернет-контента. По словам Алексея Гореславского, в настоящее время на рынке наблюдается значительный интерес к национальным героям, корням и литературным источникам.

«Главными в проектах становятся русские народные герои и исторические личности, переосмысляется национальная литература — среди последних примеров это, например, "Хронос" по книгам Кира Булычева, "Анна Каренина" о великом романе Толстого по книге Павла Басинского. Обращение к себе самим также породило проекты о народах России, их культуре, о традициях и жизни в разных уголках страны», — пояснил он.

Помимо этого, в России существует запрос на позитивный и экологичный контент, в частности, на проекты, посвященные обычным людям, которые отличаются активной жизненной позицией и по-доброму относятся к окружающим. Среди других трендов — фантастика и инклюзивный контент, уточнила исполнительный директор и генеральный продюсер ИРИ Елена Лапина.

«Обществу необходим инклюзивный контент, в котором разность героев и их жизненных ситуаций является частью обычной жизни, привычного контекста, мира, в котором мы живем. В проектах появится больше второстепенных, встроенных в общий сюжет героев с различными особенностями здоровья, разных национальностей, социального положения и вероисповедания», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что весной 2023 года в Москве пройдет церемония награждения премией, учрежденной ИРИ для создателей социально значимого контента.