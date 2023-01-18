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11:33, 18 января 2023Интернет и СМИ

Популярный российский ведущий объяснил участие в свадебном шоу вместе с женой

Ивлев объяснил участие в шоу «Четыре свадьбы» тем, что ему нравится создавать праздник

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Популярный российский шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев рассказал, почему он вместе с женой Валерией Куденковой снялся в специальном выпуске программы «Четыре свадьбы» на канале «Пятница!». Свое участие в проекте он объяснил в шоу рэпера Басты «Вопрос ребром», выпуск доступен на YouTube.

По словам Ивлева, он снялся в «Четырех свадьбах» потому, что ему нравится поднимать настроение людям. «Я же медийный человек, (...) мне нравится создавать праздник. Кто-то посмотрел [спецвыпуск], ему понравилось, кто-то для себя что-то интересное заметил, чтобы также потом сделать свою свадьбу», — высказался шеф-повар.

Второй причиной участия в программе Ивлев назвал деньги. «Деньги — это свобода, а свобода дает возможность творить», — отметил телеведущий.

Ивлев женился на Куденковой, которая моложе его на 19 лет, в феврале 2021 года. Спецвыпуск шоу «Четыре свадьбы», посвященный шеф-повару и его избраннице, вышел в марте того же года. Этот брак стал для телеведущего вторым. С первой женой Марией он прожил 23 года и развелся в июне 2020 года. От первого брака у него двое детей — сын Матвей и дочь Мария.

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Олег Давыдов
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