Осужденный за взятки экс-мэр российского города захотел обжаловать приговор

Осужденный на 16,5 лет за взятки экс-мэр Челябиска Гуменюк заявил, что обжалует приговор

Бывший глава Челябинска Олег Гуменюк, приговоренный к 16,5 годам тюрьмы по делу о получении взяток в особо крупном размере, заявил, что намерен обжаловать приговор. Об этом пишет РИА Новости.

Он заверил, что любой документ. доказывающий его невиновность, находится у него адвоката и семьи. «Будем обжаловать, бороться, где возможно», — пообещал Гуменюк.

Отмечается, что когда экс-мэра уводили из зала суда, в коридоре он прокричал: «Это вранье!».

Ранее стало известно, что Ленинский районный суд Челябинска признал Гуменюка виновным в получении взятки в размере 38 миллионов рублей. Его приговорили к 16 годам и 6 месяцам лишения свободы. Кроме того, он выплатить штраф в размере 150 миллионов рублей.