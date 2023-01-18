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04:58, 18 января 2023Силовые структуры

Осужденный за взятки экс-мэр российского города захотел обжаловать приговор

Осужденный на 16,5 лет за взятки экс-мэр Челябиска Гуменюк заявил, что обжалует приговор

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Бывший глава Челябинска Олег Гуменюк, приговоренный к 16,5 годам тюрьмы по делу о получении взяток в особо крупном размере, заявил, что намерен обжаловать приговор. Об этом пишет РИА Новости.

Он заверил, что любой документ. доказывающий его невиновность, находится у него адвоката и семьи. «Будем обжаловать, бороться, где возможно», — пообещал Гуменюк.

Отмечается, что когда экс-мэра уводили из зала суда, в коридоре он прокричал: «Это вранье!».

Ранее стало известно, что Ленинский районный суд Челябинска признал Гуменюка виновным в получении взятки в размере 38 миллионов рублей. Его приговорили к 16 годам и 6 месяцам лишения свободы. Кроме того, он выплатить штраф в размере 150 миллионов рублей.

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Марина Совина
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