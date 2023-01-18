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23:13, 18 января 2023Бывший СССР

Кулеба осудил идею о снятии санкций ЕС с девяти связанных с Россией человек

Глава МИД Украины Кулеба: снятие санкций ЕС с 9 связанных с Россией человек неприемлемо
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Kay Nietfeld / РИА Новости

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter прокомментировал предложение Венгрии снять санкции Евросоюза с девяти человек, которые якобы являются связанными с российским руководством, осудив его и назвав эту идею неприемлемой.

«Предложение Венгрии снять санкции с девяти соратников Путина неприемлемо», — заявил он.

При этом глава украинского МИД отметил необходимость усиления санкций против России для большего давления на ее индустрию производства ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ряд физических лиц, энергетику, банки, СМИ, а также информационно-коммуникационные технологии. Также он призвал ввести новые ограничения в отношении Ирана из-за сотрудничества с Москвой.

Ранее глава Национальной разведки США Эврил Хейнс во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе рассказала, что поражение Украины в противостоянии с Россией приведет к глобальным последствиям, в том числе касающимся прочности ряда западных альянсов, которые в настоящее время помогают Киеву.

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Марина Совина
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