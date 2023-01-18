Россиянам дали советы перед крещенскими купаниями

Морж Кочетов посоветовал брать с собой на крещенские купания теплую одежду и сладкий чай

Чтобы быть готовым к крещенским купаниям, нужно потихонечку закаливаться еще с осени, рассказал руководитель спортивно-оздоровительного общества «Люблинские моржи», мастер спорта по плаванию Виктор Кочетов. Он поделился советами в беседе с «Лентой.ру», а также перечислил вещи, которые необходимо взять с собой, чтобы окунуться в прорубь.

По словам моржа, не рекомендуется окунаться на голодный желудок, поэтому нужно поужинать за час-полтора перед крещенскими купаниями. Одеться следует, как обычно, чтобы не было ни жарко, ни холодно.

С собой нужно брать теплые вещи, чтобы можно было переодеться: валенки, теплые носки, халат и заваренный сладкий чай Виктор Кочетов морж

Перед тем как окунаться, важно разогреться, сказал Кочетов. Он посоветовал сделать махи руками и ногами, побегать пару минут, попрыгать на месте.

Если боитесь окунаться с головой, это необязательно. Окунулись до затылка — позвоночник будет полностью в воде — перекрестились. Самое главное не бояться Виктор Кочетов морж

Спортсмен также предостерег россиян от употребления алкоголя и посоветовал не купаться людям с высоким давлением. Кроме того, по его словам, лучше не заходить в прорубь одному.

Ранее профессор кафедры терапии Института профессионального образования Сеченовского университета Серафима Тазина заявила, что плавание в ледяной воде может быть полезно для стимуляции иммунитета и при депрессии.

Врач-терапевт, кардиолог Филипп Кузьменко в разговоре с «Лентой.ру» предупреждал о последствиях крещенских купаний для неподготовленных людей.

