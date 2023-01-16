Врач предупредил о последствиях Крещенских купаний для неподготовленных людей

Врач Кузьменко назвал окунание в прорубь развлечением для здоровых людей

Крещенские купания — развлечение исключительно для здоровых людей. Кроме того, к подобному виду экстрима необходимо готовиться заранее, как минимум за два-три месяца, в противном случае окунание в прорубь может привести к необратимым последствиям. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил врач-терапевт, кардиолог Филипп Кузьменко.

«Купание в проруби — развлечение только для здоровых людей, причем неважно, чем именно человек болен. Пожилой человек, напоминаю, скорее всего, чем-то все же болеет. Кроме того, окунания без подготовки противопоказаны. Если вы морж, увлекаетесь закаливанием и делаете это регулярно, то вы и так пойдете купаться на Крещение, если решили пойти впервые, не купавшись ни разу за год, — это очень плохая идея», — уверен Кузьменко.

По словам врача, готовиться к Крещенским купаниям необходимо как минимум за два-три месяца. Например, постепенно понижая температуру воды в душе или купаясь в холодной, но еще не замерзшей воде.

«Нельзя погружаться без подготовки. Самое безобидное, что может случиться, — это простуда, ведь окунания в прорубь сильно снижают резистентность нашей иммунной системы. Более тяжелые последствия — это циститы, пиелонефриты, пневмонии. Так что я сильно сомневаюсь в том, что стоит купаться без подготовки. Это такой вид развлечения, к которому нельзя относиться безответственно», — считает специалист.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров лечился от простуды окунанием в прорубь. После его отец опроверг эту информацию.

«Рома ни от чего не лечился сейчас. Он просто где‑то простудился. Он спортсмен, тренированный. Я вообще в шоке, что он так серьезно заболел и где он мог так простудиться», — заявил отец фигуриста.