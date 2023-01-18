Кайли Дженнер снялась в нижнем белье на фоне слухов о расставании

Кайли Дженнер снялась в белье на фоне слухов о расставании с рэпером Трэвисом Скоттом

Американская телезвезда Кайли Дженнер поделилась серией откровенных фотографий на фоне слухов о расставании с рэпером Трэвисом Скоттом. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных в аккаунте селфи 25-летняя предпринимательница запечатлена в нижнем белье черного цвета, с уложенными волнами волосами, с макияжем в нюдовых оттенках. Она нарисовала вокруг глаз широкие стрелки и отказалась от каких-либо аксессуаров.

«Не будь грубым, черт возьми», — подписала публикацию Дженнер. Подписчики посчитали, что таким образом фотомодель обратилась к отцу своих детей. «Обращение к Трэвису?», «Пока, Трэвис», «Он не нужен тебе, красотка», «Избавилась от груза», — высказывались фанаты.

По информации People, пара рассталась в начале январе из-за многочисленных измен хип-хоп-исполнителя.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт воспитывают трехлетнюю дочь Сторми, которая родилась 1 февраля 2018 года, и сына, появившегося на свет 2 февраля 2022 года. Пара начала встречаться в 2017 году, затем Кайли и Трэвис «взяли паузу» в октябре 2019 года, а весной 2021 года вновь сошлись.