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20:56, 18 января 2023Наука и техника

Назван последний компьютер Apple с процессором Intel

BGR: компьютер Mac Pro оказался последним девайсом Apple на базе чипа Intel

Фото: Tom Brenner / Reuters

Apple практически завершила перевод своих компьютеров на фирменные процессоры. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты медиа обратили внимание, что после выпуска MacBook Pro и Mac mini 17 января Apple практически завершила процесс отказа от процессоров Intel. Так, после анонса устройств из интернет-магазина фирмы пропал Mac mini на чипе Intel, который заменила модель на базе процессоров M2 и M2 Pro.

Специалисты назвали последний доступный в продаже компьютер Apple, оснащенный чипом Intel — им оказался Mac Pro. Девайс базируется на процессоре Intel Xeon W. Модель в базовой версии, имеющая 32 гигабайта оперативной памяти, видеокарту Radeon Pro W550X с восемью гигабайтами памяти и SSD на 512 гигабайт, оценена в 5999 долларов.

По мнению журналистов, корпорация может завершить переход на Apple Silicon до середины года. Ранее инсайдеры сообщали, что компания работает над обновленным Mac Pro, который будет базироваться на чипе M2 Ultra и иметь два слота под SSD-накопители.

В конце сентября журналисты Appleinsider рассказали, что в Intel намерены наладить партнерские отношения с Apple. В компании полагают, что должны разработать достаточно мощные процессоры, чтобы удовлетворить заказчика.

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Андрей Ставицкий
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