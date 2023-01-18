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10:38, 18 января 2023Среда обитания

Оценено изменение жилищных условий россиян за 10 лет

Росстат: обеспеченность интернетом и горячей водой в России выросла за 10 лет

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

С 2010 по 2021 год обеспеченность интернетом и горячей водой в России выросла, а газом — осталась на прежнем уровне. Изменение жилищных условий в стране за чуть более десяти лет оценили специалисты Росстата в своем исследовании, пишут «Ведомости».

Ведомство опубликовало результаты опроса граждан, проведенного во время переписи населения. В нем россиян просили рассказать об обеспеченности жильем, электричеством, газом, водой, интернетом и прочими условиями. Аналитики отметили, что по сравнению с показателями 2010 года уровень жизни россиян вырос почти по всем параметрам.

Так, доля семей, проживающих в городе, выросла с 75 до 78 процентов. По данным Росстата, в 2021 году 68 процентов жителей страны проживало в отдельных квартирах в многоквартирных домах, 28,6 процента — в частных домах, 2 процента — в общежитиях и 1 процент — в коммунальных квартирах. Незначительная доля граждан живет в гостиницах (56,5 тысячи человек) и во временном или передвижном жилье — например, в вагончиках, баржах, бытовках или юртах (61,5 тысячи человек).

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Всего в индивидуальных домах, отдельных и коммунальных квартирах проживали 143,1 миллиона россиян (97,2 процента населения) — именно этих жителей спрашивали о наличии или отсутствии ряда удобств, пояснили в статистическом ведомстве.

Так, доля обеспеченных электричеством домохозяйств выросла с 97 до 99 процентов за десять лет. Кроме того, меньше семей стали использовать печное отопление в домах — их доля сократилась с 15 до 10 процентов. При этом стало меньше домохозяйств, подключенных к центральному отоплению, — показатель уменьшился с 63 процентов до 56,5 процента. О наличии центрального водоснабжения сообщили 76 процентов россиян, в 2010 году было 79 процентов.

Доля домохозяйств, у которых проведен газ, не изменилась — 68 процентов. Из них сетевым газом обеспечены 61 процент (против 56 процентов в 2010-м), а баллонным — 7,5 процента (против 13 процентов в 2010-м).

Согласно данным Росстата, стало меньше семей, в жилье которых нет горячего водоснабжения (показатель снизился с 25 до 11 процентов), канализации (с 17 до 5 процентов), ванны, душа, бани, сауны (с 10 до 3 процентов), туалета (с 0,4 до 0,2 процента).

Помимо этого, стало меньше семей, пользующихся стационарными телефонами — в 2010 году о наличии такого вида связи заявляли 55 процентов опрошенных, а в 2021-м доля пользователей сократилась до 17 процентов. Доступ в интернет, наоборот, появился у большего числа домохозяйств — в 2010-м году к сети были подключены 33 процента россиян, а в 2021-м показатель вырос до 56 процентов.

Член общественного совета Росстата Михаил Никольский считает, что улучшение жилищных условий россиян связано в том числе с реализацией в стране программ по ликвидации ветхого и аварийного жилья. Также есть инвестиционные инициативы жилищно-коммунального комплекса, которые направлены на обновление и постройку коммуникаций, отметил эксперт.

Никольскому показалась неожиданной динамика обеспеченности газом на фоне активной программы газификации в России. Однако эксперт допустил, что показатель мог остаться неизменным из-за того, что в новых домах стали все чаще ставить электроплиты.

Нина Ташевская
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