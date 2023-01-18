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10:31, 18 января 2023Россия

Пасечник заявил о возвращении в ЛНР 30 освобожденных из плена российских военных

Пасечник заявил, что в ЛНР возвращаются 30 освобожденных из украинского плена военных

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В Луганскую народную республику (ЛНР) возвращаются 30 военнослужащих, которых освободили в ходе обмена пленными с Украиной 8 января. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник в Telegram.

По его словам, военные получили медицинскую помощь в Москве, после чего их направили в ЛНР. Пасечник поздравил бойцов с возвращением в регион, подчеркнув, что власти продолжат работу по освобождению из украинского плена других военнослужащих.

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«Конечно, [вернувшиеся в ЛНР военные] рады. Волнуются и с нетерпением ждут встречи с детьми, женами, родителями. Многим до сих пор не верится, что уже сегодня ступят на луганскую землю: в плену избивали и убеждали, что никогда не вернутся домой», — написал Пасечник.

Минобороны России сообщало об обмене пленными 8 января. Российская сторона вернула из плена 50 военнослужащих. Их доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации.

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Анастасия Шейкина
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