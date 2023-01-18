Музыкант Слава Марлоу отреагировал на обвинения в неуважении к казахам

Продюсер и исполнитель Слава Марлоу (настоящее имя — Артем Готлиб) отреагировал на обвинения в неуважении к казахам. Об этом сообщает «Звук Медиа».

В одном из интервью музыкант рассказал, как отправился в кинотеатр в Казахстане. По словам Марлоу, его удивила мимика зрителей, которые присутствовали в зале. Во время интервью он попытался продемонстрировать выражение их лиц, из-за чего продюсера обвинили в издевательствах над гражданами страны.

«Упоминание национальности в рассказе не имеет никакого веса в самом повествовании, я не хотел делать на этом акцент. Здесь речь идет именно о реакции людей вне зависимости от их происхождения», — прокомментировал ситуацию Марлоу.

Он подчеркнул, что «за свои слова ручается», и поблагодарил казахов за теплый прием во время его поездки в страну.

Ранее Слава Марлоу рассказал о расставании с известной российской блогершей Кариной Карамбейби. Он в шутку попросил фанатов не делать «нарезок под грустную музыку», назвав это моветоном.