Российский семиклассник за несколько недель создал прототип марсохода

Семиклассник из Салехарда за несколько недель создал прототип марсохода

В Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа ученик местного лицея создал прототип марсохода. Об этом сообщает портал «Ямал 1».

По словам семиклассника, он собрал модель аппарата на занятиях в IT-кубе. На ее конструирование ушло несколько недель. Марсоход, который назвали «Мамонтенок», предназначен для поиска на поверхности планеты территорий, подходящих для экспериментов по выращиванию растений и создания атмосферы, похожей на земную.

Как пишет портал, созданный школьником прототип уже одержал победу на окружном конкурсе публичной презентации научных проектов Science SLAM.

Ранее десятиклассник из Кемерова за два года разработал телемедицинский сервис для выявления паралича лицевого нерва, в том числе паралича Белла. Разработка школьника может упростить диагностику общего состояния человека, а также оценку степени поражения нервов и потери двигательной активности.