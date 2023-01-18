Женщина узнала один ингредиент блюд свекрови и выгнала ее из дома

Женщина узнала, что свекровь морит голодом ее дочь, и выгнала ее из дома

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как выгнала свекровь из дома, когда узнала о постоянном ингредиенте, который она добавляет во все блюда для ее 10-летней дочери. Женщина обнаружила, что мать супруга добавляла во всю еду грибы, хотя знала, что внучка их не ест.

Автор поста написала, что ее дочь Сьюзи непривередлива в еде, но ненавидит один продукт — грибы. «С нами живет свекровь, которая каждый вечер готовит ужин нашей дочери, так как мы допоздна работаем», — отметила она. Рассказчица уточнила, что их с супругом график бывает непредсказуемым, потому что оба они работают в сфере медицины.

Героиня истории рассказала, что недавно у них с супругом был выходной и они вместе готовили ужин, в то время как ее свекровь ушла на встречу с друзьями. Тогда Сьюзи пришла к ним в слезах и призналась, что ей надоело голодать по вечерам. Выяснилось, что свекровь рассказчицы в течение месяца готовила внучке блюда с грибами: она добавляла этот ингредиент в бургеры, ризотто, пасту и другие блюда. При этом она добавила, что мать ее мужа знала о ненависти внучки к этому продукту.

«Мы с мужем были крайне расстроены тем, что наш ребенок ложиться спать голодным каждую ночь», — призналась автор. Позже она рассказала свекрови о случившемся, на что та ответила, что Сьюзи нужно вырасти и преодолеть «глупую ненависть к грибам». Женщина также назвала невестку плохой матерью и обвинила ее в том, что она предпочла дочери карьеру. «Я сказала ей убираться из моего дома», — заключила автор.

В комментариях под постом пользователи осудили свекровь автора за то, что она намеренно морила внучку голодом. По мнению большинства, женщину можно было бы понять, если ребенок был привередлив в еде и отказывался есть и другие продукты. Однако одно вкусовое предпочтение девочки можно было учесть, посчитали комментаторы.