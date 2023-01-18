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16:49, 18 января 2023Наука и техника

Употребление молока связали с увеличением роста древних людей

PNAS: употребление молока вызвало увеличение роста людей 7000-2000 лет назад

Фото: Shutterstock

Специалисты из Университета Западного Лондона связали употребление молока с увеличением роста и веса древних людей в некоторых регионах 7000-2000 лет назад. Результаты работы описываются в статье, опубликованной в журнале PNAS.

В процессе исследования были изучены рост и масса тела 3507 скелетов, возраст которых составляет около 25 тысяч лет. Антропологи заметили, что между 15 и 10 тысячами лет назад люди по всей Евразии и Северо-Восточной Африке существенно потеряли в росте и весе.

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Более высокие показатели переносимости лактозы, отмеченные в Африке и Азии, являются примерами конвергентной эволюции, то есть переносимость молока в этих популяциях развивалась отдельно от европейской популяции. Употребление молочных продуктов в Западной Африке, Рифтовой долине и Африканском роге, а также в некоторых частях Аравии и Монголии имело большое значение, что отражается в высоком уровне генетической переносимости лактозы.

По мнению ученых, эти же механизмы вызвали изменения размера людей в Африке. При этом ранее считалось, что уменьшение роста было спровоцировано развитием сельского хозяйства. Авторы объясняют это последствиями последнего ледникового максимума, из-за чего снизилась и урожайность. Впоследствии это могло привести к уменьшению разнообразия доступных продуктов, что заставило людей обратить внимание на появление более стабильного источника пищи.

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Елена Апазиди
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