В США оценили российский Ми-28НМ с новой ракетой

The Drive: ВС России в зоне СВО используют вертолет Ми-28НМ с ракетой «изделие 305»

Вооруженные силы (ВС) России в зоне специальной военной операции (СВО) используют вертолет Ми-28НМ с новой ракетой «изделие 305». Оружие на страницах американского издания The Drive оценил военный эксперт Петр Бутовский.

В публикации отмечается, что Ми-28НМ отличается от Ми-28Н, среди прочего, радиолокационной станцией Н025М и положением оптической прицельной системы ОПС-28М. Эксперт прокомментировал видео с современным вертолетом, которое недавно появилось в сети.

Бутовский отметил, что головка самонаведения подвешенной под крыло легкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР), известной как «изделие 305», защищена специальным колпаком, который предохраняет ее от загрязнения при полетах вертолета на малых высотах. Автор отмечает, что пуск ракеты производился вне пределов досягаемости украинских систем противовоздушной обороны (ПВО).

«После пуска ракеты Ми-28НМ не летит быстро в другом направлении на малой высоте и не выпускает сигнальные ракеты, что обычно делают другие вертолеты в этом конфликте. Это говорит о том, что она была запущена с большого расстояния, вне досягаемости украинской ПВО», — пишет обозреватель.

По его словам, дальность полета ЛМУР превышает 14 километров. Ее отличительной особенностью называется двусторонний канал передачи данных. Бутовский допускает, что Ми-28НМ может переносить до восьми единиц «изделия 305».

В сентябре генеральный конструктор Научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» Валерий Кашин в публикации на страницах «Красной звезды» написал, что авиационную ракету «изделие 305» класса «воздух-поверхность» приняли на вооружение.