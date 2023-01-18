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00:59, 18 января 2023Мир

Нидерланды заявили о необходимости восстановить отношения с Россией

Премьер Нидерландов Рютте заявил о необходимости восстановить отношения с РФ в будущем
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Leah Millis / Reuters

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о необходимости восстановить отношения с Россией после достижения мира на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Россия никуда не денется, Россия — здесь, она всегда будет большой частью Европы, а также Азии. Это самая большая страна в мире», — отметил он.

Ранее бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон допустил начало войны России и Североатлантического альянса в текущем году. По его словам, в 2023 году НАТО может подключиться к украинскому конфликту в качестве одной из сторон.

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Марина Совина
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