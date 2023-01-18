Канцлер ФРГ Шольц назвал поражение России условием для завершения конфликта на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости поражения России для завершения кризиса на Украине. Об этом политик сказал в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, передает N-TV.

«Чтобы война закончилась, российская агрессия должна потерпеть неудачу. Мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо», — подчеркнул немецкий лидер.

Ранее Шольц пообещал Украине поддержку, однако ушел от ответа на вопрос о поставках Киеву немецких танков Leopard 2. «Мы сотрудничаем по этому вопросу с нашими друзьями и партнерами и ничего не делаем в одиночку», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, стоит ли Киеву ждать поставок немецких боевых машин.