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21:00, 18 января 2023Мир

В США заявили о глобальных последствиях в случае поражения Украины

Глава Нацразведки США Хейнс заявила, что Запад защищает свои интересы

Фото: Nacho Doce / Reuters

Директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявила о глобальных последствиях в случае поражения Украины. По ее словам, такой исход может отразиться в том числе на прочности альянсов Запада, который помогает Киеву ради защиты собственных интересов. Об этом сообщает ТАСС.

«В дополнение ко всему, что было сказано относительно последствий для мира в случае, если Украина не добьется успеха, есть еще целый ряд соображений: существует ясность относительно того факта, что конфликт на Украине имеет глобальные последствия», — отметила она.

Политик в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе также заявила, что для Запада это может иметь последствия с точки зрения того, что необходимо задуматься о прочности альянсов и урегулировании кризисов в будущем. Хейнс добавила, что западные страны поддерживают Украину не только ради нее самой, но и в собственных интересах. «Я думаю, не вызывает сомнений то, что в интересах всех нас поддерживать Украину так сильно, как мы можем», — заключила она.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала союзников сделать важный шаг вперед в поддержке Украины и передать ей любое оружие, которое там может быть использовано. 11 января президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что Варшава передаст Киеву новые танки Leopard. Однако в ответ на инициативу Варшавы в Германии назвали противозаконной передачу этих танков Киеву без разрешения германского правительства.

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Варвара Кошечкина
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