Дорогу перед министерством в Лондоне залили черной краской в знак протеста

Активисты Extinction Rebellion залили черной краской асфальт перед министерством в Лондоне

Активисты экологического движения Extinction Rebellion в знак протеста залили черной краской дорогу перед зданием британского министерства жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления. Об этом сообщает The Guardian.

Акция прошла в среду, 18 января. Таким образом участники движения решили привлечь внимание к решению министра Майкла Гоува — он одобрил строительство новой угольной шахты в графстве Камбрия, несмотря на недовольство местных властей. В итоге протестующие в желтых накидках зажгли дымовые шашки и облили асфальт краской. На место протеста приехала полиция.

Представители движения подчеркнули, что власти одобряют такие проекты на фоне проблемы изменения климата. «Я считаю, это совершенно неприемлемо, что в такое время правительство все еще принимает подобные решения. Поэтому мы здесь, чтобы сказать — разорвите связи с ископаемым топливом», — заявила одна из участниц акции.

В ноябре 2022 года участники Extinction Rebellion массово атаковали один из крупнейших банков страны Barclays, выступив против инвестиций финансовой организации во вредное для планеты ископаемое топливо. Они расклеили в 45 отделениях банка плакаты с обвинением в использовании «климатического хаоса» ради прибыли.