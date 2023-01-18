Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:05, 18 января 2023Бывший СССР

Минск отреагирует на введенные санкции США

МИД Белоруссии заявил, что страна будет вынуждена отреагировать на санкции, введенные США

Фото: Shutterstock

Белоруссия будет вынуждена отреагировать на санкции, введенные США. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, передает БЕЛТА.

«Безусловно, мы будем вынуждены отреагировать на этот недальновидный и ошибочный шаг», — сказал он. Глаз отметил, что ограничения Вашингтона являются вмешательством во внутренние дела республики. По его словам, санкции расцениваются как попытка оказать давление на белорусскую судебную систему.

Пресс-секретарь МИД также подчеркнул, что политика Госдепартамента США осталась старой. Как утверждает Глаз, американские дипломаты продолжают раскручивать «спираль эскалации», хотя они должны заниматься поиском компромиссов.

17 января США ввели визовые ограничения в отношении 25 граждан Белоруссии. Отмечается, что это стало ответом на «нарушение прав человека» и их «участие в подрыве демократии». При этом список тех, кто попал под санкции, не раскрывался. Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что среди этих 25 лиц есть члены Национального собрания Белоруссии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Из «главной кубышки» России потратили триллионы рублей
Девушка осталась с рисунком банана на шее вместо тату в виде полумесяца
В Броварах объявили трехдневный траур после крушения вертолета
Премьер-министр Эстонии высказалась о фото местных футболистов с Карпиным
Бывшего инспектора Ростехнадзора осудили на шесть лет за получение взятки
На Украине осудят экс-депутата за попытку подкупить мэра Днепропетровска
В НАТО назвали единственный способ договориться с Россией
Скидки на жилье в Москве стали рекордными
Москвичей предупредили об изменении графика работы транспорта в крещенскую ночь
В США признали силу российских решений
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.