Минск отреагирует на введенные санкции США

МИД Белоруссии заявил, что страна будет вынуждена отреагировать на санкции, введенные США

Белоруссия будет вынуждена отреагировать на санкции, введенные США. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, передает БЕЛТА.

«Безусловно, мы будем вынуждены отреагировать на этот недальновидный и ошибочный шаг», — сказал он. Глаз отметил, что ограничения Вашингтона являются вмешательством во внутренние дела республики. По его словам, санкции расцениваются как попытка оказать давление на белорусскую судебную систему.

Пресс-секретарь МИД также подчеркнул, что политика Госдепартамента США осталась старой. Как утверждает Глаз, американские дипломаты продолжают раскручивать «спираль эскалации», хотя они должны заниматься поиском компромиссов.

17 января США ввели визовые ограничения в отношении 25 граждан Белоруссии. Отмечается, что это стало ответом на «нарушение прав человека» и их «участие в подрыве демократии». При этом список тех, кто попал под санкции, не раскрывался. Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что среди этих 25 лиц есть члены Национального собрания Белоруссии.