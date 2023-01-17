США ввели визовые ограничения против 25 человек из Белоруссии

Госсекретарь США заявил об ограничении виз для 25 персон за подрыв демократии в Белоруссии

Вашингтон ввел визовые ограничения против 25 персон из Белоруссии, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова приводит ТАСС.

«С целью ответить на нарушение прав человека, государственный департамент объявляет введение визовых ограничений в отношении 25 человек… за их участие в подрыве демократии», — сказано в его заявлении.

При этом список лиц, которых коснутся санкции, не приводится. По словам политика, среди этих лиц члены Национального собрания республики.

Ранее в Европейском союзе (ЕС) предложили способы, с помощью которых можно оказать давление на страны, которые отказались занять антироссийскую позицию. Прежде всего в Евросоюзе намерены понять, почему те или иные страны продолжают поддерживать отношения с Россией.

До этого стали известны подробности о десятом пакете антироссийских санкций. Уточняется, что ограничения могут коснуться ряда российских СМИ и банков.