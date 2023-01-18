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08:05, 18 января 2023Мир

Премьер Нидерландов призвал Зеленского к переговорам с Россией

Премьер Нидерландов Рютте: решение о начале переговоров может принять только Зеленский

Фото: Leah Millis / Reuters

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал президента Украины Владимира Зеленского принять решение о начале мирных переговоров с Россией. Об этом он заявил в ходе выступления в американском аналитическом центре «Атлантический совет» в Вашингтоне, передает РИА Новости.

По словам политика, принять данное решение может только Зеленский вместе с правительством и народом Украины. При этом западные страны не могут повлиять на него в этом вопросе.

«Представим себе ситуацию. Я звоню американскому президенту и говорю: "Привет, Джо, это Марк, не будь таким сложным человеком, начни переговоры с канадцами, мексиканцами". Он бы не принял эту просьбу», — сказал Рютте, указав, что ситуация с Зеленским аналогична, и украинский лидер не согласится на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по совету западных лидеров.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Киев готов серьезно рассмотреть вопрос о возобновлении переговоров с Россией при соблюдении принципов международного права. По его словам, это «базовые, универсальные принципы», — уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины, принцип верховенства права и «компенсация ущерба».

Марина Совина
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