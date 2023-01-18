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18:47, 18 января 2023Силовые структуры

Бывшего инспектора Ростехнадзора осудили на шесть лет за получение взятки

В Москве экс-инспектору Ростехнадзора дали шесть лет за получение взятки в 1,3 млн рублей
Сергей Куликов

Сергей Куликов. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы приговорил к шести годам колонии бывшего инспектора центрального управления Ростехнадзора Сергея Куликова за получение особо крупной взятки. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Также ему запретили занимать должности на госслужбе. Куликов будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Вину он не признал.

По данным следствия, чиновник потребовал 1,3 миллиона рублей от руководства «Государственных боеприпасных испытательных полигонов России» (ГБИП) во время выездной проверки. В случае отказа он угрожал не подписать акт приемки в эксплуатацию нового испытательного комплекса ГБИП, который должен был начать работу в 2021 году. Представитель организации сделал вид, что согласился, а сам обратился в ФСБ. После получения денег инспектора задержали в его рабочем кабинете.

Позже фигуранта поместили в СИЗО.

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Елизавета Новикова
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