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11:51, 18 января 2023Путешествия

Власти Таиланда захотели усыпить кота российской туристки из-за одного документа

Минтранс: стюардессы Red Wings спасли кота россиянки от усыпления в Таиланде

Фото: страница «Министерство транспорта РФ» во «ВКонтакте»

Стюардессы Red Wings забрали обратно в Россию кота пассажирки, которого из-за отсутствия документов не пустили с хозяйкой в Таиланд, и вернули женщине спустя время с необходимыми разрешениями на въезд. Об этом сообщается на официальной странице Минтранса во «ВКонтакте».

Россиянка Евгения с котом Лешкой прилетела рейсом авиакомпании Red Wings в тайский Утапао. Выяснилось, что у питомца не хватает одного документа для разрешения на въезд, — власти аэропорта предложили женщине усыпить животное или отправить его обратно.

Бортпроводники Red Wings захотели помочь россиянке и спасти Лешку. Они забрали кота с собой в Россию, а потом, с полным комплектом необходимых бумаг, отправили обратно к хозяйке в Утапао. «Встреча в Таиланде растрогала всех до слез — в буквальном смысле. Эмоций сдержать не смог никто», — говорится в публикации.

Ранее в январе во время полета рейса United Airlines кот пассажира сбежал из переноски и устроил хаос на борту, заставив стюардессу гоняться за ним по салону. В итоге животное удалось найти и вернуть владельцу.

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Дарья Рыбак
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