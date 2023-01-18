Сброс гранаты с дрона на окоп ВСУ попал на видео

«Известия» опубликовали кадры сброса гранаты с дрона на окоп ВСУ на Авдеевском направлении

В сети появилось видео сброса гранаты Ф-1 на окоп Вооруженных сил Украины (ВСУ). На кадрах, которые опубликовали «Известия», видно, как боеприпас падает точно в украинскую траншею.

Как заявляется, это произошло на Авдеевском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). В видео также фиксируется и момент разрыва гранаты внутри окопа.

Ранее в сети появились кадры обстрела Соледара со стороны ВСУ. Прилеты произошли во время интервью с бойцом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».