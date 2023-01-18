Поставки смартфонов рекордно рухнули

Canalys: поставки смартфонов упали до рекордного минимума за 10 лет

Глобальные поставки смартфонов рекордно упали в конце 2022 года. Об этом сообщается в отчете Canalys.

В отчете агентства говорится, что производители смартфонов отгрузили в четвертом квартале 2022 года на 17 процентов меньше устройств. По оценке специалистов, это минимальный показатель для четвертого квартала года за последние 10 лет. За весь год поставки рухнули на 11 процентов — до 1,2 миллиарда штук.

«В то время как спрос на товары низкого и среднего ценового сегмента быстро падал в предыдущих кварталах, в четвертом квартале спрос на дорогие товары также начал снижаться», — отметил аналитик Canalys Рунар Бьорховде. По словам специалиста фирмы Ле Суан Чью, производители гаджетов подходят крайне осторожно к началу 2023 года, уделяя приоритетное внимание прибыли и сохранению доли рынка. Аналитики ожидают незначительный рост рынка смартфонов в 2023 году.

В четвертом квартале лидером сегмента оказалась Apple, которая получила долю 25 процентов. Ниже расположились Samsung — 20 процентов, Xiaomi — 11 процентов, Oppo — 10 процентов, Vivo — 8 процентов. Лидером рынка смартфонов по итогам года стала Samsung, которая сохранила долю 22 процента. Ниже оказались Apple и Xiaomi — 19 и 13 процентов соответственно.

В октябре аналитики Canalys сообщили, что мировой рынок смартфонов пережил худший третий квартал с 2014 года. Специалисты полагают, что тенденция к снижению спроса, вероятно, сохранится еще девять месяцев.