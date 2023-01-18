Австралия примет участие в подготовке украинских солдат

Минобороны Австралии: 70 австралийских военных примут участие в подготовке ВСУ в Британии

Контингент из 70 австралийских военных примет участие в подготовке солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Великобритании. Об этом сообщает министерство обороны Австралии в Twitter-аккаунте.

«Австралийские солдаты покинут Дарвин на этой неделе, чтобы присоединиться к странам-партнерам в Соединенном Королевстве, обеспечивая важнейшую подготовку украинских новобранцев», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что контингент из 70 военнослужащих Австралийских сил обороны (АДС) не поедет на территорию Украины.

Ранее заместитель главы австралийского правительства Ричард Марлз заявлял, что страна будет оказывать поддержку Украине до завершения военного конфликта на территории этой страны на условиях Киева.