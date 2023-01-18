Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:09, 18 января 2023Мир

Австралия примет участие в подготовке украинских солдат

Минобороны Австралии: 70 австралийских военных примут участие в подготовке ВСУ в Британии

Фото: Reuters

Контингент из 70 австралийских военных примет участие в подготовке солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Великобритании. Об этом сообщает министерство обороны Австралии в Twitter-аккаунте.

«Австралийские солдаты покинут Дарвин на этой неделе, чтобы присоединиться к странам-партнерам в Соединенном Королевстве, обеспечивая важнейшую подготовку украинских новобранцев», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что контингент из 70 военнослужащих Австралийских сил обороны (АДС) не поедет на территорию Украины.

Ранее заместитель главы австралийского правительства Ричард Марлз заявлял, что страна будет оказывать поддержку Украине до завершения военного конфликта на территории этой страны на условиях Киева.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине назвали условия серьезного рассмотрения переговоров с Россией
Раскрыта доля неправильно принимающих антибиотики россиян
Юрист назвала условия для получения выплаты на больничном в размере зарплаты
Австралия примет участие в подготовке украинских солдат
Постпред Украины заявил о намерении России «заспамить» Совбез
Полсотни россиян заразились гепатитом А после посещения кафе
Премьер-министр Испании заявил о «скрытых» союзниках Путина в Европе
Мужчина подогрел сосиску в метро и развеселил пользователей сети
В Японии заявили о неэффективности западных санкций против России
В России задумались о снятии запрета на работу филиалов иностранных банков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.