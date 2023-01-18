Швейцария вернет средства некоторым фигурантам «дела Магнитского»

The Daily Beast: Швейцария вернет фигурантам «дела Магнитского» миллионы долларов

Власти Швейцарии вернут ряду россиян замороженные при расследовании средства. Об этом сообщает The Daily Beast.

По информации издания, суд отклонил апелляцию и направит миллионы долларов обратно некоторым россиянам, обвиненным в причастности к огромному скандалу вокруг отмывания денег. Отмечается, что речь идет о разбирательстве, связанном с «делом Магнитского».

Расследование по делу было начато после утверждений британской компании Hermitage Capital Management, основанной финансистом Уильямом Браудером. Российский суд ранее признал его виновным в совершении налоговых преступлений и заочно приговорил фигуранта к девяти годам колонии. В прошлом году власти Швейцарии заявили о прекращении расследования, которое длилось 10 лет.

Как отмечают авторы публикации, в свете решения суда власти Швейцарии вернут 55 процентов из замороженных средств ранее входившей в руководство московской налоговой инспекции Ольге Степановой и ее супругу — речь идет о 5,5 миллионов долларов.

Около 37 миллионов долларов вернут предпринимателю Дмитрию Клюеву. Также 8,1 миллиона долларов из ранее замороженных средств якобы получит предприниматель Денис Кацыв. В отношении ряда россиян из числа фигурантов дела западные страны ранее ввели санкции.

15 декабря власти Испании при поддержке Европола и Евроюста задержали главного подозреваемого по «делу Магнитского». Его нашли на Канарских островах.