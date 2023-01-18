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07:09, 18 января 2023Мир

Тайвань понадеялся на более крепкое партнерство с США

В МИД Тайваня выразили надежду на еще более крепкое партнерство с США

Фото: Aaron Burden / Unsplash

Американский сенатор Тодд Янг и министр иностранных дел Тайваня Джозеф У выразили надежду на еще более крепкое партнерство между США и Тайванем. Об этом говорится в Twitter ведомства.

Отмечается также, что стороны подтвердили ключевую роль Тайваня в региональной безопасности и глобальной экономике в этот критический момент для геополитики.

Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин рассказал, что Вашингтон серьезно сомневается, что власти КНР планируют осуществить вторжение на Тайвань. Он указал, что Соединенные Штаты не считают провокационными шаги Пекина, но считают провокационными действия китайских сил «и их попытку установить новую нормальность».

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Марина Совина
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