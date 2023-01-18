В Херсонской области обнаружили тайник с украинскими оружием и документацией
В городе Алешки Херсонской области был обнаружен тайник с украинскими оружием и военной документацией. Об этом пресс-служба регионального МВД сообщила в своем Telegram-канале.
Отмечается, что правоохранители изъяли из тайника три гранаты РГД-5, запалы к ним, форму и шевроны Вооруженных сил Украины (ВСУ), флаги «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) и документацию ВСУ.
В МВД добавили, что еще один тайник с боеприпасами был найден неподалеку от дороги у села Стрелковое в Геническом районе. Там были обнаружены два пусковых устройства для реактивного огнемета «Шмель», порядка трех тысяч патронов, десять метательных зарядов, три гранаты с запалами к ним, снаряд калибра 30 миллиметров и дымовая шашка.
Ранее сообщалось, что сотрудники Министерства государственной безопасности (МГБ) и МВД Луганской народной республики (ЛНР) нашли в Беловодском районе крупный схрон вооружения и боеприпасов ВСУ.