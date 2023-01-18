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08:18, 19 января 2023Среда обитания

Названы города России с наибольшим объемом предложения редеющего вида квартир

Наибольший объем предложения лотов с тремя и более комнатами наблюдался в Новом Уренгое

Фото: Shutterstock

Наибольший объем предложения квартир с тремя и более комнатами в России обнаружили в Новом Уренгое. Об этом «Ленте.ру» сообщили специалисты порталов Urbanus.ru и bnMAP.pro.

По данным экспертов, квартиры с тремя и более комнатами составляют 27 процентов в общей структуре предложения. Вторым городом с наибольшим объемом предложения подобных объектов аналитики назвали Омск с долей в 26 процентов. Замкнул тройку Нижний Новгород, где такие квартиры составляют 24 процента в общей структуре предложения. В пятерке также оказались Ульяновск и Красноярск с показателями в 23 и 22 процента соответственно.

Москва заняла восьмое место в списке — в столице долю «трешек», а также квартир с большим числом комнат оценили в 18 процентов. Санкт-Петербург в рейтинг, состоящий из 15 российских городов, не вошел.

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Специалисты отметили, что в последние два года доля квартир с тремя и более комнатами среди остальных видов недвижимости в России «редела» — застройщики сокращали ее, стремясь повысить ликвидность своих проектов за счет продаж студий и «однушек», которые продаются легче и быстрее «трешек», а квадратный метр в них стоит дороже. В результате в Старой Москве доля квартир с большим числом комнат в общей структуре предложения упала с 26-28 процентов до 18 процентов, в Новосибирске — с того же уровня до 10 процентов, а в Казани — с 25-27 процентов до 14 процентов.

В январе эксперты рынка недвижимости предрекли России избыток апартаментов на фоне низкого спроса на этот вид жилья. По словам управляющего партнера компании «Метриум» Надежды Коркки, подобная ситуация будет в первую очередь связана с тем, что на апартаменты не распространяются льготные ипотечные программы.

Полина Кислицына
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