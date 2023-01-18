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20:14, 18 января 2023Ценности

В сети восхитились внешностью матери блогерши в одежде дочери

Мать TikTok-блогерши lonidadi примерила ее платья и восхитила зрителей

Кадр: @lonidadi

Мать блогерши с никнеймом @lonidadi из США примерила ее одежду и восхитила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в TikTok-аккаунте девушки, который насчитывает более 45 тысяч подписчиков.

Вначале на размещенных кадрах жительница Далласа предстала в темно-сером махровом халате. Затем она сменила его на облегающее лиловое платье до колена с бахромой и глубоким декольте, которое ей дала дочь. После героиня ролика примерила платье с вырезами на талии. Наряд частично обнажал ее грудь и подчеркивал стройную фигуру.

Зрители оценили внешний вид женщины в комментариях. «Мама отлично выглядит», «Прекрасна в любом наряде», «Твоя мама просто потрясающая», — заявили юзеры.

Ранее в январе Блогерша Тиана Дэмиен переодела мать в свою одежду, вызвав восхищение у зрителей. В начале ролика женщина позировала в черном свитере свободного кроя, серых штанах и в очках.

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Алина Гостева
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