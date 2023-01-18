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10:39, 18 января 2023Россия

Российский дальнобойщик пошел на обгон и отправил в кювет четыре фуры

Четыре фуры с полуприцепами столкнулись на трассе в Тюменской области

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Сразу четыре фуры с полуприцепами столкнулись на трассе в Уватском районе Тюменской области. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, авария произошла вечером 17 января на 498-м километре автодороги ТюменьХанты-Мансийск. Предварительно, 46-летний водитель грузовика Volvo пошел на обгон фуры Mercedes и, не успев закончить маневр, совершил боковое столкновение с большегрузом Hino, а затем протаранил кабину ехавшего навстречу «КамАЗа». В результате дальнобойщик отправил в кювет четыре фуры, включая свою.

На опубликованных ГИБДД кадрах видно, что у двух машин сильно повреждены кабины. Еще у одной фуры смялся прицеп.

Как пишет ведомство, в аварии пострадали два человека. У водителя Volvo диагностировали тяжелую травму ноги, травмы ребер и другие повреждения. Кроме того, ранения головы и конечностей получил россиянин, управлявший «КамАЗом».

В ГИБДД отдельно подчеркнули, что общий водительский стаж дальнобойщиков составляет 67 лет.

Ранее в Красноярском крае две фуры раздавили легковой автомобиль Toyota с водителем внутри. Владелец иномарки не справился с управлением во время обгона грузовиков, в связи с чем его машину занесло. Водители большегрузов выжили — их госпитализировали.

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Константин Лысяков
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