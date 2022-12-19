Россиянин погиб в раздавленной двумя фурами машине

В Красноярском крае мужчина погиб в раздавленном двумя фурами легковом авто Toyota

В Красноярском крае близ города Уяр две фуры придавили легковой автомобиль с водителем внутри. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным авторов канала, за рулем легкового авто Toyota был 32-летний россиянин, который погиб. Мужчина не справился с управлением во время обгона грузовиков, в связи с чем его машину занесло.

Водители двух фур выжили — их госпитализировали. Из-за ДТП дорога оказалась полностью перекрыта. Как сообщается на сайте регионального управления ГИБДД, авария произошла на 930-м километре трассы Р-255 «Сибирь».

Ранее на 180-м километре трассы в Бикинском районе Хабаровского края два человека погибли под прессом колес грузовика. Тогда мужчина на Toyota решил обогнать впередиидущий бортовой тягач, но влетел в фуру, после чего от удара авто отбросило под колеса тягача, который водитель пытался обогнать.