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09:01, 19 декабря 2022Россия

Россиянин погиб в раздавленной двумя фурами машине

В Красноярском крае мужчина погиб в раздавленном двумя фурами легковом авто Toyota

Фото: Telegram-канал Kras Mash

В Красноярском крае близ города Уяр две фуры придавили легковой автомобиль с водителем внутри. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным авторов канала, за рулем легкового авто Toyota был 32-летний россиянин, который погиб. Мужчина не справился с управлением во время обгона грузовиков, в связи с чем его машину занесло.

Фото: Telegram-канал Kras Mash

Водители двух фур выжили — их госпитализировали. Из-за ДТП дорога оказалась полностью перекрыта. Как сообщается на сайте регионального управления ГИБДД, авария произошла на 930-м километре трассы Р-255 «Сибирь».

Ранее на 180-м километре трассы в Бикинском районе Хабаровского края два человека погибли под прессом колес грузовика. Тогда мужчина на Toyota решил обогнать впередиидущий бортовой тягач, но влетел в фуру, после чего от удара авто отбросило под колеса тягача, который водитель пытался обогнать.

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Анастасия Шейкина
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