Стал известно об ускоренной подготовке Турции к созданию «газового хаба»

Anadolu: Турция ускоренно готовит инфраструктуру для международного «газового хаба»

Турция ускоренно подготавливает инфраструктуру, необходимую для превращения страны в международный «газовый хаб». Об этом сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что уже третья плавучая регазификационная установка (ПРГУ) Турции вошла в Средиземное море. Она будет задействована на терминале сжиженного природного газа (СПГ) компании BOTAŞ в заливе Сарос в Эгейском море.

По информации агентства, плавучая установка проследовала через Суэцкий канал и в настоящее время находится в водах Египта. Общая емкость хранилища СПГ составляет 180 тысяч кубометров, а мощность подачи — 28 миллионов кубометров газа в сутки, уточняет агентство.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция начали реализовывать проект газового хаба на практике. Как подчеркнул глава «Газпрома» Алексей Миллер, хаб позволит обеспечить прозрачное и справедливое ценообразование на рынке природного газа.

Инициатором создания газового хаба в Турции выступил президент России Владимир Путин. Такое предложение он высказал после взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», которые сделали невозможными поставки газа в Европу напрямую.