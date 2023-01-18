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08:03, 18 января 2023Экономика

Стал известно об ускоренной подготовке Турции к созданию «газового хаба»

Anadolu: Турция ускоренно готовит инфраструктуру для международного «газового хаба»

Фото: Michael Sohn / Reuters

Турция ускоренно подготавливает инфраструктуру, необходимую для превращения страны в международный «газовый хаб». Об этом сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что уже третья плавучая регазификационная установка (ПРГУ) Турции вошла в Средиземное море. Она будет задействована на терминале сжиженного природного газа (СПГ) компании BOTAŞ в заливе Сарос в Эгейском море.

По информации агентства, плавучая установка проследовала через Суэцкий канал и в настоящее время находится в водах Египта. Общая емкость хранилища СПГ составляет 180 тысяч кубометров, а мощность подачи — 28 миллионов кубометров газа в сутки, уточняет агентство.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция начали реализовывать проект газового хаба на практике. Как подчеркнул глава «Газпрома» Алексей Миллер, хаб позволит обеспечить прозрачное и справедливое ценообразование на рынке природного газа.

Инициатором создания газового хаба в Турции выступил президент России Владимир Путин. Такое предложение он высказал после взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», которые сделали невозможными поставки газа в Европу напрямую.

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Марина Совина
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