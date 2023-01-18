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00:51, 18 января 2023Экономика

Центробанк запустит инструмент предоставления банкам юаней за рубли

Центробанк России с 19 января запустит инструмент предоставления банкам юаней за рубли

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Центробанк (ЦБ) России с четверга, 19 января, запустит новый инструмент постоянного действия по предоставлению банкам юаней — сделки своп по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Срок сделки составит один день: расчеты по первой части будут проходить в дату ее заключения, по второй — на следующий рабочий день. Ежедневный максимальный лимит по данному инструменту будет установлен в размере 10 миллиардов юаней. При необходимости регулятор будет корректировать этот лимит.

При расчете своп-разницы ставка по юаням будет рассчитываться исходя из Шанхайской межбанковской ставки (Overnight SHIBOR), увеличенной на 2,5 процентного пункта, а процентная ставка по рублям — исходя из ключевой ставки Центробанка, уменьшенной на один процентный пункт.

Сделки будут заключаться на Мосбирже в режиме безадресных сделок по рабочим дням. Как пояснили в регуляторе, новый инструмент внедряется с целью «ограничивать волатильность ставок денежного рынка в случае возникновения временных дисбалансов».

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Марина Совина
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