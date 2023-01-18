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14:52, 18 января 2023Бывший СССР

На Украине назвали серьезный недостаток модели упавшего в Броварах вертолета

«Страна.ua»: упавший в Броварах вертолет был куплен у Франции и мог быть неисправен

Фото: Efrem Lukatsky / АР

Упавший в Броварах вертолет был закуплен Украиной у Франции и мог быть неисправен — у данной модели уже наблюдался ряд технических проблем. Об этом в Telegram сообщает украинское издание «Страна.ua».

Издание отмечает, что вертолеты модели Eurocopter EC225, аналогичные потерпевшему крушение под Киевом, имеют «врожденную» неисправность. Серьезным недостатком аппарата эксперты назвали тот факт, что он иногда он теряет в полете несущий винт.

Выводы специалистов были опубликованы еще в 2016 году, после того, как 2009 году у берегов Шотландии из-за крушения аналогичного еврокоптера погибли 14 человек. Кроме того, была обнаружена и другая проблема, связанная с коробкой передач вертолета. Производитель вертолета Airbus Helicopters подтверждал это и объявлял о «временных действиях» по замене деталей.

Вертолет с руководством Министерства внутренних дел Украины на борту потерпел крушение в Броварах 18 января. Судно упало рядом с детским садом и жилыми домами. В результате погибли 18 человек, 29 получили ранения. Среди жертв и пострадавших есть дети.

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Алевтина Запольская
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