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12:21, 18 января 2023Наука и техника

Изучен механизм влияния витамина D на людей с разной массой тела

JAMA Network Open: витамин D оказался эффективнее для людей с ИМТ ниже 25

Фото: Michele Blackwell / Unsplash

Специалисты из Университета Бригама Янга изучили механизм влияния витамина D на людей с разными индексами массы тела (ИМТ). Оказалось, что это вещество эффективнее оказывает благотворное воздействие на людей с ИМТ ниже 25. Результаты работы опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Витамин D необходим для многих биологических процессов в организме, в том числе для усвоения кальция и магния. Часть этого соединения вырабатывается в организме под воздействием солнечного света, а его дефицит лечат с помощью пищевых добавок. Данные предыдущих исследований показали, что витамин D может играть определенную роль в заболеваемости и развитии рака, а также сердечно-сосудистых заболеваний.

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Теперь авторы обратили внимание на корреляцию воздействия витамина D и веса пациентов. Для этого были отобраны данные более 16 тысяч участников, у которых взяли образцы крови, направленные на изучение уровня общего и свободного витамина D, а также его метаболитов.

Выяснилось, что добавки вещества увеличили большинство биомаркеров, связанных с метаболизмом витамина D у людей, причем независимо от их веса. Однако этот эффект был гораздо менее выражен у испытуемых с повышенным ИМТ.

Ученые считают, что их открытие объясняет снижение смертности от рака (на 30-40 процентов), аутоиммунных заболеваний и других патологических состояний при приеме витамина D среди людей с более низким ИМТ, но с минимальной эффективностью для тех, у кого ИМТ выше 25.

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Елена Апазиди
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