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07:45, 18 января 2023Мир

Неизвестный открыл огонь по прохожим в столице США

NBC: один человек погиб, двое пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне

Фото: Reuters

Неизвестный открыл огонь по прохожим в столице США Вашингтоне. Как сообщает телеканал NBC, в результате один человек погиб, еще двое получили ранения.

Погибшей оказалась стала женщина, ставшая «непреднамеренной целью» для стрелявшего. Пуля попала в нее, когда она сидела в китайском ресторане неподалеку от места ЧП. Она скончалась от полученных ран.

Отмечается, что 15-летний подросток, который был ранен в плечо, открыл ответный огонь. Теперь он будет привлечен к ответственности за ношение пистолета без лицензии и другие правонарушения, связанные с оружием. Второй пострадавший был ранен в ногу.

Полиция в настоящее время ведет поиски стрелявшего.

Ранее в американском городе Мобил (штат Алабама) вооруженный преступник открыл огонь по праздновавшим Новый год людям. Мужчина расстрелял толпу людей на городской площади. В результате один человек погиб, девять получили ранения различной степени тяжести.

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Марина Совина
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