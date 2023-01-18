Жена Зеленского объяснила письмо мужа главе КНР

Жена Зеленского Елена назвала письмо мужа главе КНР Си Цзиньпину приглашением к диалогу

Жена президента Украины Елена Зеленская заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что письмо Владимира Зеленского, которое она собиралась передать главе КНР Си Цзиньпину, — это приглашение к диалогу и она надеется на ответ. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я думаю, что это было приглашением к диалогу и очень надеюсь, что этот жест будет иметь ответ», — сказала жена украинского лидера.

Она также подчеркнула, что не читает чужие письма, а потому не знает его точного содержания.

В конце декабря Си Цзиньпин призвал Россию и Украину к примирению. Лидер Китая также выразил надежду, что стороны конфликта «сохранят рациональность и сдержанность, проведут всеобъемлющий диалог, политическими методами решат волнующие их вопросы в сфере безопасности».