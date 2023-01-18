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11:55, 18 января 2023Мир

В ЮАР потребовали от США пересмотреть односторонние санкции

Глава МИД ЮАР Пандор: республика потребовала от США пересмотра односторонних санкций

Фото: Mike Segar / Reuters

Глава МИД ЮАР Наледи Пандор в интервью РИА Новости рассказала, что республика потребовала от Вашингтона пересмотра односторонних санкций.

По словам министра, проблема с односторонними ограничениями и их влияние на страны, не участвующие в конкретном конфликте, существовала всегда. «Поэтому мы указали нашим друзьям в Соединенных Штатах, что хотим пересмотра с их стороны односторонних санкций, которые часто являются не очень полезной стратегией в решении проблем», — заявила она.

В качестве примера дипломат привела односторонние санкции против Зимбабве, Венесуэлы и Кубы, которые, тем не менее, затрагивают страны и вызывают у них серьезные проблемы.

«Когда мы считаем, что международное или гуманитарное право нарушается, мы можем следовать за наблюдателями за действием санкций, но когда мы чувствуем одностороннее навязывание без решения ООН, мы не думаем, что Южная Африка связана ими», — отметила она.

Также в интервью агентству Пандор потребовала отозвать законопроект конгресса США о борьбе с российской деятельностью в Африке. Она объяснила свой призыв тем, что документ «противоречит международному праву».

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Варвара Кошечкина
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