Захарова ответила на призыв фон дер Ляйен предоставить Киеву любое оружие

Захарова прокомментировала призыв фон дер Ляйен предоставить Украине любое оружие

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предоставить Киеву любое оружие, которое он сможет использовать. Сообщение появилось в ее Telegram-канале.

«Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен призвала дать Украине любое оружие, которое она может использовать. Ядерное, что ли?», — сыронизировала дипломат.

Накануне фон дер Ляйен призвала союзников сделать важный шаг вперед в поддержке Украины и передать Киеву любое оружие, которое он способен использовать. По ее словам, она ожидает, что такое решение будет принято на встрече контактной группы по Украине на немецкой авиабазе Рамштайн 20 января. Она добавила, что Украина должна получить все военные возможности, которые ей нужны.